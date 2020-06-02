مواطنو السليمانية يواصلون كسر الحظر وقائممقام المدينة يكشف موعد رفعه وتحويله لجزئي

2020/06/02 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

كشف قائممقام مدينة السليمانية، آوات محمد، الثلاثاء (2 حزيران 2020) عن موعد رفع الحظر الشامل، في المدينة، بعد تظاهرات نظمها العشرات، اعتراضا على فرضه.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تخويل المحافظات من قبل وزارة الداخلية، بفرض الحظر الجزئي، بدلا عن الشامل، وإعادة الحياة لطبيعتها"، مبينا أن "غرفة العمليات في المحافظة قررت فتح التجوال يوم غد الأربعاء الساعة السادسة مساءً".

وأكد أن "الإجراءات الوقائية سيتم تشديدها، مثل فرض الكمامات والقفازات على الباعة وأصحاب المحلات التجارية".

ويواصل المئات من المواطنين من أصحاب المحلات التجارية والكسبة تظاهراتهم وكسرهم لحظر التجوال، لليوم الثاني، منددين بالقرار الذي اتخذته وزارة داخلية الاقليم.

وطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين، وتقديم المعونة من قبل حكومة الإقليم، قبل فرضها لحظر التجول الذي يمس حياة المواطن بالدرجة الأساس.

وشهدت العديد من مدن التابعة لمحافظة السليمانية كسرا لحظر التجول وفتح المحلات والأسواق العامة.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور توثق كسر حظر التجوال.

بغداد اليوم - صلاح الدين

حذر النائب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، من فتنة طائفية تمهد للأقاليم وتبدأ باثارة موضوع المغيبين والمختطفين.

وقال الصجري بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) احذروا ايها الساسة من مخطط قريب قاد

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء، فيما دعت جميع أعضاء البرلمان إلى الحضور.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئاسة مجلس النواب، عقدت اليو

بغداد اليوم- بغداد

اتفقت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين وفقا للتحديات.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكت

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