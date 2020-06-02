الخفاجي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية

2020/06/02 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، حصول الجيش العراقي على معلومات تؤكد وجود قياديين بارزين في تنظيم "داع...

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