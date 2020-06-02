حشد عامرية الصمود لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تشدد من اجراءات فرض حظر التجوال الصحي

2020/06/02 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية شددت من اجراءات فرض حظر التجوال الصحي لتجنب تسجيل اي اصابة بفيروس مرض كورونا .وقال العيساوي في حديث لـ” العهد نيوز” ان ” القوات الامنية شددت من اجراءات فرض حظر التجوال الصحي للحفاظ على […]

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