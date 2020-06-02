بعد طلب الطلاق.. زوجة قاتل جورج فلوريد: لا أريد منه أموالا

2020/06/02 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشفت زوجة شرطي مينيابوليس السابق ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن الأمريكي جورج فلوريد، عن أنها لا تريد الحصول على أي أموال منه بعد طلاقهما.وأقامت كيلي شوفين البالغة من العمر 45 سنة، قضية لفسخ زواجها من ديريك تشوفين، الضابط البالغ من العمر 44 عامًا، بعد اتهامه بقتل جورج فلوريد خنقًا بعد أن جلس على عنقه لفترة من الوقت.وحسب أوراق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قالت كيلي في دعوى قضائية إنها لا تريد سنتًا واحدًا من زوجها السابق، أو أي أموال أو مساعدة مالية منه، على الرغم من كونها سمسار عقارات عاطلة عن العمل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها قادرة على دعم نفسها.ووفقًا لأوراق المحكمة، تنازلت كيلي لزوجها الذي تنوي الانفصال عنه، عن حقوقهما في النفقة الزوجية المؤقتة أو الدائمة.وكشفت ملكة جمال مينيسوتا السابقة، أن ما حدث هو انهيار لا يمكن إصلاحه، كما أنه هو السبب في إنهاء زواج دام لـ 10 سنوات، وقالت إنها قطعت علاقتها مع ديريك في 28 أيار/مايو، بعد ثلاثة أيام من وفاة فلويد، كما تقدمت بطلب لتغيير اسمها واعتماد اسم قانوني جديد، مضيفة أنها تسعى لتغيير الاسم فقط بسبب فسخ الزواج.وكان ديريك وثلاثة ضباط آخرين قد اعتقلوا جورج فلويد يوم الإثنين الماضي، 25 أيار/مايو، بعد أن اتهمه موظف في مينيابوليس ديلي بمحاولة شراء سجائر بفاتورة مزيفة بقيمة 20 دولارا.وألي القبض على فلويد وهو رجل أسود، وتم تصوير ديريك وهو ضابط أبيض، وهو يضع ركبته على مؤخرة عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا بينما يقول فلوريد ”لا أستطيع التنفس“.وتم القبض على الضابط السابق ديريك ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، وفي اليوم نفسه، أدلت محامية كيلي شوفين ببيان جاء فيه: ”لقد دمرتنا وفاة السيد فلويد، وتعاطفنا الشديد مع أسرته ومع أحبائه ومع كل من يحزن لهذه المأساة“، كما تقدمت بطلب لحل زواجها من ديريك شوفين.وتطالب محامية كيلي، باحترام أمان وخصوصية عائلة كيلي خلال هذه الفترة العصيبة، وبحسب ما ورد فقد تزوج كيلي وديريك في يونيو 2010 في مينيسوتا.

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