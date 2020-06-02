وزارة الصحة تعلن تسجيل 519 حالة اصابة بفيروس كورونا و وفاة 20 في عموم العراق

2020/06/02 | 17:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٥١٧١٤). سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ١٤٥ بغداد/ الكرخ: ١٦٦

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