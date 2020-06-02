المانيا تصف الاحتجاجات في أمريكا بالمشروعة وتنتقد تعرض الصحفيين إلى مضايقات من الشرطة

2020/06/02 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، بأنها مشروعة.وقال ماس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن: “الاحتجاجات السلمية التي تشهدها الولايات المتحدة، احتجاجات أكثر من شرعية، ويمكن تفهمها”.وأضاف: “لا يسعني سوى أن أعبر عن أملي […]

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