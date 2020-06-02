2020/06/02 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الاردني يحبط محاولتي تسلل من سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الاردني يحبط محاولتي تسلل من سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الاردني يحبط محاولتي تسلل من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).