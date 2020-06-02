العراق يسجل اعلى حصيلة يومية بـ 519 إصابة بكورونا و20 حالة وفاة

2020/06/02 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 519 اصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة.

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