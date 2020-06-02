دبي تتحدى كورونا وتتخذ اجراءات جديدة

2020/06/02 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة بشكل كامل، اعتبارا من غد الأربعاء.

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