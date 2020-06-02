رقم قياسي جديد بعدد اصابات فيروس كورونا في العراق.. بغداد تقفز مجددًا

2020/06/02 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت وزارة الصحة العراقية، رقمًا مرتفعًا جديدًا بعدد اصابات فيروس كورونا بأكثر من 500 إصابة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٥١٧١٤).واضافت: “سجلت […]

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