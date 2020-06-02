كلوب يستسلم لمغادرة أنفيلد

2020/06/02 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على احتمالية تتويج الفريق بلقب البريميرليج هذا الموسم على ملعب محايد.وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “اللعب في ملاعب محايدة؟ لست قلقًا بشأن ذلك، في هذه اللحظة الكثير من الناس يفهمون الأمر، وأنه لا يمكننا الاحتفال سواء هنا أو في مكان آخر”.وأضاف: “بصراحة، […]

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