ميليشيا “العصائب” تعتدي على ناشط عراقي وتخطف آخر وقبيلَةٌ تُندّد

2020/06/02 | 17:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات انتشر عبر منصات #التواصل_الاجتماعي في #العراق مقطع فيديو لعراقيين غاضبين من اعتداء ميليشيا #عصائب_أهل_الحق على منزل ناشط عراقي وعدد من المتظاهرين.الاعتداء حصل على منزل الناشط والدكتور “ضرغام ماجد” وعائلته وبيوت عدد من المتظاهرين…

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