جدول أعمال جلسة الغد “يثير سخط” العراقيين.. مواقع التواصل تشتعل بشأن “غياب” قانون الانتخابات

2020/06/02 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فور إعلان مجلس النواب العودة لاستئناف جلساته الاعتيادية، والتي ستدشن بجلسة يوم غد الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جدول اعمال الجلسة المعلن ليوم غد.واعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب ابتداء من يوم غد الاربعاء، فيما بينت الملفات التي سيتم بحثها خلال […]

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