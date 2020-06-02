2020/06/02 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مكتب الميزانية بالكونغرس، يوم الاثنين، إن تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي قد تستمر لنحو 10 سنوات.وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أميركا منذ تفشي فيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ40 مليونا.وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الفترة 2020-2030، يمكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس: تداعيات كورونا على اقتصاد أميركا ستستمر 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس: تداعيات كورونا على اقتصاد أميركا ستستمر 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).