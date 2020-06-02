الحشد الشعبي يعلن القضاء على عمليات تسلل داعش بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/02 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، عدم تسجيل اي تسلل داعشي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “الميتة كانت ابرز ممرات تسلل داعش من صلاح الدين صوب ديالى عن طريق حاوي العظيم ما ادى الى تكرار هجماته على النقاط الامنية والقرى الامنية وسقوط ضحايا”.واضاف الحسيني، […]

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