2020/06/02 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 519 اصابة، وعشرين حالة وفاة، مقابل 233 حالة شفاء.واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 20 حالة وفاة و 519 اصابة جديدة بكورونا.. اكبر حصيلة يومية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 20 حالة وفاة و 519 اصابة جديدة بكورونا.. اكبر حصيلة يومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).