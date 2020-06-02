أرقام غير مسبوقة.. العراق يسجل 20 وفاة و519 إصابة بكورونا

2020/06/02 | 18:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد، مشيرة الى تسجيل 519 اصابة، وعشرين حالة وفاة، مقابل 233 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٥١٧١٤).

واوضحت أن مختبرات وزارة الصحة سجلت لهذا اليوم (٥١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٥

بغداد/ الكرخ: ١٦٦

مدينة الطب: ٣٩

النجف: ٢١

البصرة: ٢٥

السليمانية: ٢٨

اربيل : ١

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

ديالى: ٥

بابل: ٩

ميسان: ٣٤

المثنى: ٨

نينوى: ١

واوضحت أن حالات الشفاء كانت ٢٣٣حالة ، وموزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠٤

بغداد/ الكرخ: ٥٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

ديالى: ٢

كربلاء: ١٧

ذي قار: ٣٤

نينوى: ٣

كما بينت الوزارة أن اعداد الوفيات اليوم بلغت ٢٠ حالة وموزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

بابل: ٢

واسط: ٢

المثنى: ١

واشارت الى أن مجموع الإصابات : ٧٣٨٧ ، ومجموع حالات الشفاء: ٣٥٠٨ ، و الراقدين الكلي: ٣٦٤٤ ، والراقدين في العناية المركزة: ٤٦ ، و مجموع الوفيات: ٢٣٥

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