الاتحاد الأوروبي يأسف للقوة المفرطة ضد المتظاهرين بأميركا

2020/06/02 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عبر ​الاتحاد الأوروبي​ عن صدمته لوفاة الأميركي الأسود ​جورج فلويد​ الذي قضى اختناقا اثناء قيام شرطي أبيض باعتقاله، وأبدى أسفه للاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة، كما أعلن وزير خارجية الاتحاد ​جوزيب بوريل​ اليوم الثلاثاء.وأبدى بوريل أسفه للاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة خلال مواجهة احتجاجات سلمية في عدة ولايات […]

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