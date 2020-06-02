الكاظمي يحدد الفئات المستهدفة بالاستقطاعات لتجاوز الأزمة المالية

2020/06/02 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن قرارات الاستقطاعات وترشيد ابواب الصرف لتجاوز الازمة المالية لن تكن على حساب الموظفين من ذوي الدخل المحدود ولا المتقاعدين ولا الرعاية الاجتماعية.وقال الكاظمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود […]

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