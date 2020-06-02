اتحاد الكرة يضع شرطاً مقابل مشاركة الأندية في الدوري الممتاز

2020/06/02 | 18:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وضع شرط امام اندية الدوري الممتاز للمشاركة في المسابقة بالموسم المقبل.وقال عضو الهيئة شامل كامل لـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تسعى الى رسم خطط استراتيجية تساعد في تطوير كرة القدم العراقية”.وأضاف “من هذا المبدأ لن يشارك اي فريق في […]

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