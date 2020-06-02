محافظ البصرة يعلن اطلاق سراح المتظاهر ”جبار علي“ وبناء دار له

2020/06/02 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، عن إطلاق سراح المتظاهر جبار علي الذي اعتقل مؤخرا، منقبل القاضي المختص في محاكم البصرة، لافتا الى أنه سيتبرع ببناء دار له ومن حسابه الشخصي مراعاة لوضعهالاجتماعي.وقال العيداني في بيات له تلقته ( المستقلة)..اليوم الثلاثاء ، إنه تابع موضوع إطلاق سراح المتظاهر جبار علي مقابل كفالة مالية بعد ان تكتمل كافة الإجراءات المتعلقة […]

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