"كورونا" يكشر عن أنيابه في العراق ويحصد 20 شخصًا

2020/06/02 | 18:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلى الرغم من تشديد الإجراءات وفرض حظر شامل للتجوال، سجل العراق أعلى حصيلة يومية للمصابين بفيروس "كورونا"، فيما تضاعف عدد حالات الوفاة عن الموقف الوبائي الأخير.

سجل العراق أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء 2 حزيران/يونيو، إجراء فحوصات جديدة على 13 ألف و463 عينة، وتسجيل 519 إصابة جديدة، توزعت كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 145

بغداد/ الكرخ: 166

مدينة الطب: 39

النجف: 21

البصرة: 25

السليمانية: 28

أربيل: 1

دهوك: 6

كربلاء: 31

ديالى: 5

بابل: 9

ميسان: 34

المثنى: 8

نينوى: 1

وأكدت الوزارة، تسجيل 20 حالة وفاة 15 منها في بغداد مقابل 233 حالة تماثلت للشفاء التام.

وقفز حصيلة الإصابات في البلاد، إلى 7 آلاف و387، تماثل للشفاء منهم 3 آلاف و508 أشخاص وتوفي 235، فيما يخضع للحجر والعلاج 3 و644 منهم 46 في العناية المركزة.

وأعلن قائممقام سوق الشيوخ، حسين فرج الحسناوي، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

قال الحسناوي ببيان صدر في 2 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بناءً على الاتصال من دكتور عبد الحسين الجابري مدير عام صحة ذي قار، بتسجيل 11 إصابة في سوق الشيوخ، سيتم التعامل مع الحالات وفق معايير وزارة الصحة والضوابط الخاصة لمعاينه الحالات".أضاف أن "الحالة الحرجة تُرسل إلى مستشفى الإمام الحسين في ذي قار، والحالة غير الحرجة تبقى في البيت، ويتم أخذ تعهد على المريض بالالتزام بضوابط الحجر الصحي، ومتابعة حالته من قبل المراكز الصحية، وحسب الرقعة الجغرافية".

وتابع قائلًا: "نهيب بأبناء قضائنا الحبيب الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج، والالتزام بضوابط الوقاية من خطر هذا الفيروس القاتل متمنين دوام الصحة للجميع".

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