العراق يتعهد بـ

2020/06/02 | 18:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أعلن العراق، الثلاثاء، عزمه تعزيز تخفيض الإنتاج النفطي، وتعهد بالتقييد باتفاق "أوبك +"، على الرغم من الاعتراضات

تعهد العراق بتعزيز خفض الإنتاج النفطي على الرغم من الاعتراضات الداخلية

وكتب وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي في تديونة عبر تويتر، 2 حزيران/يونيو، أن "العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزمًا باتفاق أوبك+ في هذا الصدد".

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارًا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في نيسان/أبريل، وفق وكالة "رويترز".

وجاء الموقف الجديد من قبل العراق، على الرغم من الاعتراضات التي أبداها نواب ومختصون على قرار العراق بالموافقة على المشاركة في خفض الإنتاج على الرغم من الضائقة المالية التي يمر بها، خاصة وأن إنتاج العراق لا يصل إلى نصف من تنتجه دول ضمن المنظمة من بينها السعودية.

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