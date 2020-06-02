الامن النيابية: الكاظمي سيزور ديالى قريبا لـ “إيقاف نزيف الدم” وانهاء ملف داعش

2020/06/02 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيزور ديالى قريبا جداً، مبينا أن الكاظمي سيبحث ملفات أمنية مهمة تخص المحافظة.وقال العزاوي لـ /المعلومة/، إن “العمليات العسكرية التي انطلقت في كركوك وديالى وخاصة الوقف جاءت باوامر مباشرة من رئيس الوزراء لمواجهة خلايا […]

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