في حمرين.. الحشد والقوات الأمنية يطبقان الحصار على “داعش”

2020/06/02 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، اليوم الثلاثاء، عن اكمال الحشد الشعبي والقوات الأمنية خط الصد أمام جبال حمرين لمنع فلول “داعش” الإرهابي من الهروب.وقال حاتم بحسب بيان للحشد تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية والحشد الشعبي المشاركة في عمليات (ابطال العراق – نصر السيادة) أكملت خط […]

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