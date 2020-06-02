الكاظمي يعلن خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة ويوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/02 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) “لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.[…]

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