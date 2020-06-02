الكاظمي: لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة على حساب حقوق الموظفين والمتقاعدين

2020/06/02 | 18:40 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أنه لن يسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر "‏لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".

وأضاف أن "قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي"، مشدداً بالقول "مصممون على تجاوز الأزمة معاً".





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