2020/06/02 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداتخذ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات لحل الازمة المالية، فيما اكد على عدم المساس بحقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها "كلكامش برس"، "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".واضاف "فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي"، مؤكدا "مصممون على تجاوز الازمة معاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتخذ عدة قرارات لحل الازمة المالية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتخذ عدة قرارات لحل الازمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).