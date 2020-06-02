رويترز: سماع دوي انفجار ضخم بالعاصمة الأفغانية كابول

2020/06/02 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقالت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن دوي انفجار ضخم سمع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابل.وأكدت الوكالة أن "انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغاني"ة.وكان صحفيون من "رويترز" وعناصر من شرطة كابل قد أفادوا بأن دوي انفجار سمع في منطقة وزير أكبر خان، التي تضم العديد من السفارات ومكاتب التمثيل الأجنبية، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات.ويوم السبت 30 مايو، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار قنبلة أودى بحياة صحفي وفني في حافلة صغيرة تقل موظفين في محطة تلفزيونية محلية في العاصمة الأفغانية كابل، كما أصيب 7 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع خلال ساعة الذروة المسائية.وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الهجوموتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "حركة طالبان" وجماعات مسلحة متشددة أخرى تستهدف بشكل متكرر الصحفيين في أفغانستان وإن الهجمات قتلت 15 صحفيا في 2018 في أكثر السنوات دموية لوسائل الإعلام في البلاد.

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