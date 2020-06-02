صحة كربلاء توضح تفاصيل حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة اليوم

2020/06/02 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تفاصيل حالات الاصابة بفيروس كورونا التي سجلتها المحافظة.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم لـ /المعلومة/ إن “مختبرات الصحة العامة سجلت اليوم 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت بين 21 اصابة في قضاء الهندية و10 في مركز المدينة”.واضاف كاظم ان “١٨ حالة من الإصابات بين الملاكات الطبية […]

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