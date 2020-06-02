رصد وتقييم الأداء الحكومي (قطاعي التعليم والصحة) في ناحية الشمال/ سنوني والقرى والبلدات التابعة لها

2020/06/02 | 18:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير لــ “منظمة جسر الشباب” – ايزيدي 24 – خاص المقدمة: يسلط هذا التقرير، الضوء على الأداء الحكومي في ناحية الشمال/ حول قطاعي التعليم والصحة في بعض المناطق السكنية في الناحية والمناطق التابعة لها، بحيث يكون التقرير حيادي من حيث التغطية، من خلال عرض معلومات قام بجمعها وتوثيقها فريق الرصد والتوثيق في منظمة جسر الشباب …

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