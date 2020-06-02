الكاظمي: خفض مرتبات الدرجات الخاصة وإيقاف مزدوجي الرواتب

2020/06/02 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار بخفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي.

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