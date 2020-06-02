درجال يبحث تأهيل جامع النوري والمنارة الحدباء

2020/06/02 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار وكالة عدنان درجال في مقر إقامته مع القائم بأعمال رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث محسن سدخان، ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح العاني، ومدير عام الصيانة أياد عبد حمزة، تأهيل جامع النوري والمنارة الحدباء.

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