الكاظمي يعلن تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة وعدم المساس بالمتقاعدين والموظفين

2020/06/02 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه قرر تخفيض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، مشددا على عدم المساس برواتب المتقاعدين والموظفين “ذوي الدخل المحدود”.وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع تويتر، “‏لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية”.واضاف أن ” […]

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