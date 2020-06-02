من مجموع 31.. إصابة 22 عنصرا من الملاكات الطبية بكورونا في كربلاء

2020/06/02 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي، من داخل محافظة كربلاء بتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا من الملاكات الطبية.

وقال المصدر ان "من بين اصابات كربلاء الـ31 اصابة، شملت منها ٢٠ اصابة من الملاكات الطبية في مستشفى الهندية العام و اصابتين من مستشفى الحسيني ضمن الاصابات الجديدة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية في اعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للوزارة، "تم فحص (13463) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (251714)".وذكر انه "ختبرات الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (519 ) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 145، بغداد/ الكرخ: 166، مدينة الطب: 39، النجف: 21، البصرة: 25، السليمانية: 28، اربيل : 1، دهوك: 6، كربلاء: 31، ديالى: 5، بابل: 9، ميسان: 34، المثنى: 8، نينوى: 1".واضاف ان "حالات الشفاء بلغت: 233، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 104، بغداد/ الكرخ: 52، مدينة الطب: 17، البصرة: 4، ديالى: 2، كربلاء: 17، ذي قار: 34، نينوى: 3".وجاء في الموقف ان "الوفيات خلال 24 : 20 حالة، موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: 12، بغداد/ الكرخ: 2، مدينة الطب: 1، بابل: 2، واسط: 2، المثنى: 1".وبذلك فأن مجموع الاصابات بلغ "7387، ومجموع حالات الشفاء: 3508، والراقدين الكلي: 3644، ومجموع الوفيات: 235".

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، ان الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) &quo

بغداد اليوم- بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية في اعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للوزارة، "تم فحص (13463) نموذج في كافة ا

بغداد اليوم _ المثنى

أفاد مصدر في دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، بأن المحافظة سجلت، 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأصدر وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بياناً جديداً بشأن الوضع الصحي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( من مجموع 31.. إصابة 22 عنصرا من الملاكات الطبية بكورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( من مجموع 31.. إصابة 22 عنصرا من الملاكات الطبية بكورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).