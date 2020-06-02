الكاظمي يقرر خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة ويوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/02 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، ان الحكومة قررت خفض رواتب ...





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