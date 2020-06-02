2020/06/02 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيوخ ووجهاء منطقة الجديدة بميسان يرفضون حجر المصابين بكورونا في مستشفى الزهراوي الجراحي بالمحافظة لوقوعها بمنطقة سكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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