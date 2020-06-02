أهالي ريف “المالكية” يطردون القوات الروسية من قراهم شمالي شرق سوريا

2020/06/02 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أهالي قرية “كاسان” بطرد القوات الروسية من قريتهم الواقعة بريف #المالكية شمالي #الحسكة، ومنعتها من إنشاء قاعدة عسكرية لها كانت تنوي إقامتها في مدرسة القرية.وكانت دورية روسية مؤلفة من 15 مدرعة، قد اتجهت،…

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