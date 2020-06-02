الصحة العالمية: انخفاض بإصابات كورونا في غرب أوروبا وارتفاع في شرقها

2020/06/02 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بفيروس كورونا آخذة بالانخفاض في غرب أوروبا، دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في شرق أوروبا.وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: “نشهد تراجعا مطردا في عدد الحالات المصابة في غرب أوروبا في الوقت الحالي.ورغم أنه […]

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