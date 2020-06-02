مصير السياحة على المحك وقد ينهي عشرة أعوام من النمو: 3 سيناريوهات أفضلها بخسائر 900 مليار دولار!

2020/06/02 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استعرض تقرير لمنظمة السياحة العالمية، سيناريوهات مستقبل قطاع السياحة خلال العام الجاري، حيث يقول خبراء إن القطاع السياحي قد يشهد أسوأ أداء له في نحو سبعة عقود، وينهي عشرة أعوام من النمو المتواصل.قبل وباء كورونا، كان هناك نحو مليار ونصف المليار سائح، يجوبون العالم سنويا ذهابا وإيابا، في جميع أوقات العام.[…]

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