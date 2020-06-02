بضعة أعوام ريما: مستهل الفصل التاسع - دلور ميقري

2020/06/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1الدار الكبيرة، التي استقرت فيها ريما عقبَ زواجها من الآغا المارديني، لاحت مثل قصر " شيرين "، المنحوت في الصخور من لدُن عاشقها؛ " فرهاد ".



مثلما علمنا، كانت الدارُ تقع في حي الشهيدية، الملتصق بلحف الجبل، المعتلي بمهابة مدينة ماردين، مبنية من حجارته الشقراء.



منذ الأسبوع الأول لحلولها في منزل زوجها، أرادت أن تضفي على أثاثه لمسة جديدة تخفي ملامحه الريفية.



لم تحفل باعتراض امرأة الآغا الأولى، وكانت ......





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