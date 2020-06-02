لماذا ثورة الغضب تجتاح معظم الولايات والمدن الامريكية ...؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/06/02 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي رغم صدور قرارات صارمة بمنع التجول في العشرات من المدن والولايات الامريكية بما في ذلك ولاية أريزونا , لم تتوقف ولم تهدأ كما توقعت السلطات الامريكية موجة الغضب العارم والمُتصاعد التي إجتاحت الولايات المُتحدة على إثر حادثة القتل المُتعمد البشعة التي مارسها بعض من عناصر الشرطة في مدينة مينيابولس بحق مواطن أمريكي من أصول أفريقية , بل تزايدت بشدة موجة الغضب , وشارك فيها مئات الالوف أو حتى الملايين من ال ......





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