أربيل تخفف قيود حظر التجوال بإعادة فتح المتاجر والمطاعم

2020/06/02 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة أربيل يوم الثلاثاء تخفيف قيود حظر التجوال عبر السماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وغيرها بدءاً من غداً الأربعاء.

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