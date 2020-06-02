وزير الداخلية: خطط للتعايش مع وباء كورونا

2020/06/02 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة إجراءات الحجر الصحي الوقائي، فيما أشار إلى وجود خطط للتعايش مع الوباء.

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