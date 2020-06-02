بريطانيا تثير الجدل بقانون جديد لتخفيف الإغلاق: شروط تمتد لتقييد ***!

2020/06/02 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتجه دول اوروبية ومن بينها بريطانيا، مؤخرا، باتجاه تخفيف الاغلاق والبدء التدريجي للعودة الى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا، فيما وضعت بريطانيا قانونًا يحدد الموانع والشروط وتقييد بعض الفقرات لضمان الحماية من كورونا.وأصدرت الحكومة البريطانية قانونا يسري بداية من 1 يونيو، يمنع أي تجمع لأشخاص من منازل مختلفة، فيكون محظورا على […]

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