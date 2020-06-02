وزير الداخلية: كورونا بدأ بالانتشار وقد يستمر لأشهر ووضعنا خططاً للتعايش مع الوباء

2020/06/02 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، ان فيروس كورونا بدأ بالانتشار معلناً تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة إجراءات الحجر الصحي الوقائي، فيما أشار إلى وجود خطط للتعايش مع وباء كورونا.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الغانمي قوله، إن “وباء كورونا بدأ بالانتشار وأصاب أعدادا كبيرة، وأنه لا سبيل لمواجهته إلا الحظر الوقائي في […]

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