نائب عن الصادقون: يجب ابعاد المجاملين للجانب الامريكي من مفاوضات الحوار الاستراتيجي

2020/06/02 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، اليوم الثلاثاء، ان على لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان يكون لها حضور ودور في الحوار الاستراتيجي بين القائد العام للقوات المسلحة والجانب الامريكي وضروة ابعاد المجامل للجانب الامريكي.واكد التعيبان في تغريدة على تويتر اطلعت”العهد نيوز” عليها، ان”على مجلس النواب العراقي وبالتحديد لجنة الامن […]

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