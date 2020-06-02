صور| فريق طبي عراقي ينقذ شخصًا ابتلع جهاز هاتف نقال

2020/06/02 | 19:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الفريق الطبي في إخراج الهاتف دون تداخل جراحي

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن فريق طبي عراقي، الثلاثاء، إنقاذ مواطن دخل في معدته جهاز هاتف نقال.

نجح الفريق الطبي في إخراج جهاز هاتف نقال من معدة مواطن دون تداخل جراحي

وقال بيان لمستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي، 2 حزيران/يونيو، إن "الكوادر الطبية نجحت بجهود استثنائية متميزة وفي ظرف صحي استثنائي حرصًا من إنقاذ حياة مواطن".

وأضاف البيان، أن "فريقًا طبيًا مكونًا من الطبيب الأخصائي أكرم حسين وطبيب التخدير محمد محسن والمعاونين الطبيين مالك طاهر وآيات علي، تمكن استخراج جسم غريب من معدة المواطن"، مبينًا أن الجسم هو (جهاز موبايل صغير)، وقد تمت العملية بواسطة الناظور وبدون تداخل جراحي".

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