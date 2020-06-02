دولة أوروبية مهمة تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/06/02 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت إسبانيا، الثلاثاء، تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، تأكيدا لتراجع الجائحة في البلاد التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر التفشي في العالم.وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، […]

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