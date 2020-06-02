2020/06/02 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر اللواء السابع بالحشد الشعبي، الثلاثاء، بحل نزاع بين عشيرتَي البو نمر والبو علي جاسم في قاطع شرق الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء السابع بالحشد الشعبي قام، بحل نزاع عشائري في قاطع شرق الانبار بين عشيرتي البو نمر والبو علي جاسم وذلك بحضور عدة شخصيات وقيادات أمنية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء السابع بالحشد الشعبي يحل نزاعا عشائريا شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء السابع بالحشد الشعبي يحل نزاعا عشائريا شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).